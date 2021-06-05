Öksürük şikayetiyle gittiği hastanede öldü

İzmir'de veteriner hekim 53 yaşındaki Arif Tok, bir hafta önce öksürük şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrendi. Yoğun bakıma alınan evli 3 çocuk babası Tok doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Tok'un ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Urla'da yaşayan evli üç çocuk babası 53 yaşındaki Arif Tok, öksürük şikayeti nedeniyle bir hafta önce tedavi için hastaneye gitti. Hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Tok, hemen tedavi altına alındı. Durumu ciddi olan Tok, Urla Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Tok, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Arif Tok'un ölümü ailesini, çocuklarını ve sevenlerini yasa boğdu. Sokak hayvanı dostu olan veteriner hekim Tok'un gezmeyi çok sevdiği, zaman zaman yurt dışına seyahat ettiği öğrenildi. Tok'un bugün öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. Hayatını kaybeden Arif Tok'un Urla Atatürk İlkokulu Müdürü kardeşi Bilal Tok," Abimiz Arif Tok hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz bugün öğlen Yelki mezarlığına defnedilecektir. Büyük randevu. Bilsem nerede, saat kaçta? Tabutumun tahtası ,bilsem hangi ağaçta?" şeklindeki paylaşımıyla okuyanları hüzünlendirdi.