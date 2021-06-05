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Giriş Tarihi: 5.6.2021 11:03

açık mı? 5-6 Haziran Hafta sonu piknik ve mangal yapmak yasak mı?

Piknik alanları açık mı? 5-6 Haziran Hafta sonu piknik ve mangal yapmak yasak mı?

Sosyal hayatta kademeli normalleşmeye geçilmesiyle açık mı merak ediliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında mesire alanlarındaki faaliyetler durdurulmuştu. Kademeli normalleşmeye geçilince piknik yerleri/alanları açıldı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte pek çok işletmenin çalışma durumu ile ilgili değişiklik yaşandı. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar piknik, mesire ve ormanların durumunu yoğun olarak araştırıyor. Peki ? 5-6 Haziran Hafta sonu piknik ve mangal yapmak yasak mı?

Haziran ayı içinde normalleşme süreci devam ederken piknik alanlarının açık olup olmadığı merak ediliyor. Kademeli normalleşmede yüzme havuzları, kafeler, restoranlar ve piknik alanlarının açılış tarihi gibi birçok konu 1 Haziran sonrasında kalmıştı. En son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda kafe, restoran için kararlar alınmış piknik alanları/yerleri açıldı mı, ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaya başlanmıştı. Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile detaylar merak ediliyor. Peki Piknik alanları açık mı? 5-6 Haziran Hafta sonu piknik ve mangal yapmak yasak mı?

PİKNİK ALANLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kapalı olan piknik alanlarının açılacağı tarih, bu yerlerde sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yoğun gündeminde oluyor. Bulaş riskinin yer aldığı yerlerden birisi olan piknik alanları için açılma kararı ile ilgili ilçe belediyelerini arayarak bulunduğunuz semtle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

PİKNİK ALANLARI AÇIK MI? 5-6 HAZİRAN HAFTA SONU PİKNİK VE MANGAL YAPMAK YASAK MI?

Haziran ayı ile birlikte sokağa çıkma yasağı akşam 22:00 ile sabah 05:00 saatleri arasına çekildi. Hafta sonlarında ise Cumartesi hariç sadece Pazar gününe yasak getirildi. Mesire alanlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi gibi faaliyetlere izin veriliyor.

Bu kapsamda 5 Haziran Cumartesi gününde isteyen aileler piknik yapabilecek. Ancak bu kural 6 Haziran Pazar gününde yasağa dönüşecek. Açık havada uyulması gereken kurallar ve tedbirler dikkate alındığı takdirde açık alanlarda piknik yapılabilecek.

PİKNİK VE MANGAL YAPMAK SERBEST Mİ?

Mangal yasağının kalkacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

1 Haziran itibariyle sokağa çıkma yasağı akşam 22:00 ile sabah 05:00 saatleri arasına çekildi. Haftasonu yasakları ise Pazar günüyle sınırlı tutuldu. Uzun üredir kapalı olan piknik ve mesire alanları kademeli normalleşmenin ikinci etabında açılacak. Fakat Pazar günleri tam gün yasak olacağı için piknik yapılamayacak.

Son alınan kararlara göre, piknik yapma yasağına ilişkin bir karar gözükmüyor. Açık havada uyulması gereken kurallar ve tedbirler dikkate alındığı takdirde açık alanlarda piknik yapılabilecek.

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Piknik alanları açık mı? 5-6 Haziran Hafta sonu piknik ve mangal yapmak yasak mı?
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