PİKNİK ALANLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kapalı olan piknik alanlarının açılacağı tarih, bu yerlerde sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yoğun gündeminde oluyor. Bulaş riskinin yer aldığı yerlerden birisi olan piknik alanları için açılma kararı ile ilgili ilçe belediyelerini arayarak bulunduğunuz semtle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

PİKNİK ALANLARI AÇIK MI? 5-6 HAZİRAN HAFTA SONU PİKNİK VE MANGAL YAPMAK YASAK MI?

Haziran ayı ile birlikte sokağa çıkma yasağı akşam 22:00 ile sabah 05:00 saatleri arasına çekildi. Hafta sonlarında ise Cumartesi hariç sadece Pazar gününe yasak getirildi. Mesire alanlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi gibi faaliyetlere izin veriliyor.

Bu kapsamda 5 Haziran Cumartesi gününde isteyen aileler piknik yapabilecek. Ancak bu kural 6 Haziran Pazar gününde yasağa dönüşecek. Açık havada uyulması gereken kurallar ve tedbirler dikkate alındığı takdirde açık alanlarda piknik yapılabilecek.