Yaz aylarının gelişiyle birlikte piknik ve mangal yapmak toplumumuzun vazgeçilmez bir alışkanlığıdır. Bu yıl bahar ayları tam kapanma dolayısıyla evlerde geçince vatandaşlar 1 Haziran sonrası piknik ve mesire alanlarına akın etmeye hazırlanıyor. Erdoğan'ın açıklamaları ışığında, piknik alanları açıldı mı, mesire alanları açık mı kapalı mı gibi sorular gündeme geliyor. Haziranda piknik ve mangal yasak mı, serbest mi sorusu da halkın merak ettikleri arasında yer alıyor. İşte bu soruların yanıtı ve son durum.

PİKNİK ALANLARI AÇILDI MI?

1 Haziran itibariyle sokağa çıkma yasağı akşam 22:00 ile sabah 05:00 saatleri arasına çekildi. Haftasonu yasakları ise Pazar günüyle sınırlı tutuldu. Uzun üredir kapalı olan piknik ve mesire alanları kademeli normalleşmenin ikinci etabında açılacak. Fakat Pazar günleri tam gün yasak olacağı için piknik yapılamayacak.