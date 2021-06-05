Şanlıurfa'da Balıklıgöl'e yine atladı

Olay geçtiğimiz günlerde Eyyübiye ilçesinde bulunan Balıklıgöl platosunda bulunan gölde meydana gelmişti. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen yaşlı bir adam ziyaretçilerin yoğunluk gösterdiği bir anda kendini göl içerine attı.



Balıkların bulunduğu göle atlayarak orta kısma doğru yüzen adam Şanlıurfa Valisi'nin gelmesi için çağrıda bulunmuştu. Vatandaşların ve Balıklıgöl'de bulunan güvenlik görevlilerinin çabaları sonucu yaşlı adam ikna edilerek göl içerisinden çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu olay sonrası akıllarda neden atladığı sorusu varken bugün ise olay aynı yerde yine yaşandı.



Balıklıgöl platosuna gelen yaşlı adam yine vatandaşların yoğunluk gösterdiği anda göl içerisine atladı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yine göle atlayan adam tekrardan vatandaşların ikna çabaları sonucu çıkarıldı. Balıklıgöl'e atlayan adam hava çok sıcak serinlemek için göle girdim dediği öğrenildi.