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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: Milli Piyango Online ile 5 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 5.6.2021 21:25 Son Güncelleme: 5.6.2021 21:27

sonuçları açıklandı: ile 5 Haziran çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: Milli Piyango Online ile 5 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

sonuçları için bugünkü geri sayım sona eriyor. çekilişi haftanın belirli günlerinde yapılıyor ve bugüne kadar devreden büyük ikramiye miktarı 162 milyon TL'ye yaklaştı.67 numaralı son çekiliş sonucu da bu akşam belli oluyor ve kazandıran numaralar merak konusu oldu. MPİ canlı Çılgın sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, Sayısal Loto çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı aşağıda yer alıyor.

Haftanın üç gün MP TV - Youtube canlı yayınında Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belirleniyor. MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün de şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu. Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre, bugünkü çekilişin ardından kazandıran numaralar hangileri oldu? Aşağıda, Milli Piyango Online ile 5 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (5 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 5 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama


Bir Önceki (2 Haziran) Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto sonuçları: 72 - 46 - 48 - 16 - 43 - 60 + 80 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı: Milli Piyango Online ile 5 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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