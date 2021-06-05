Şehrin yeni simgesi olacak

CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen Uzun Mehmet Camii ve Parkı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde TOKİ tarafından yapımına başlanan kıyı düzenlemesi, millet bahçesi ve Emlak Konut tarafından yapımı devam eden kentsel dönüşüm projesiyle Zonguldak'ın çehresi değişiyor.Aynı anda 6 bin kişinin ibadet edebileceği, Zonguldak'ın yeni simgesi Uzun Mehmet Camii, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 21 metre çapındaki ana kubbesi ve üçer şerefeli 72 metre uzunluğundaki dört minaresiyle, Osmanlı-Türk mimari üslubu içerisinde tasarlanan Uzun Mehmet Camii, 12 bin metrekare üzerine inşa edilen geleneksel mimari formu ile yanındaki parkıyla bütünleşerek toplam 34 bin metrekare içerisinde konumlanıyor. Cami mimarisiyle bütünleşik park alanı, halkın severek ziyaret edeceği bir alan olarak tasarlanıyor. Alan içerisinde yürüyüş yolları, deniz manzaralı pergolaları, bisiklet parkuru ve çocuk oyun alanları yer alıyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde yapımına başlanan 56 bin metrekarelik denize sıfır millet bahçesi ve kıyı düzenlemesinin yakın zaman içerisinde tamamlanması hedefleniyor. İhalesi gerçekleştirilen 45 bin 580 metrekare lavuar parkı içerisinde yer alan müzesi, kütüphanesi, meydanı ve açık hava etkinlik alanlarıyla Zonguldak'ın çehresi değişiyor. Emlak Konut tarafından yatay mimari anlayışıyla yapımına başlanan, bulunduğu Karadeniz yöresinin geleneksel mimarisine uyumlu tasarlanan ve 46 konut, 48 ticari üniteye sahip kentsel dönüşüm projesiyle Zonguldak daha da güçleniyor.