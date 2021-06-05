Silahlı saldırgan kameralara yakalandı

Antalya'da çağrı merkezi işleten Garip G, kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir kişi üzerine tabanca ile 3 el ateş edip kaçtı. Olayda yara almadan kurtulan ve şoka giren Garip G, tanıdığı bir işyerine sığınarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BENDEN HARAÇ İSTİYORDU

Bölgeye gelen polis ekiplerine bilgi veren Garip G. saldırıyı yapan kişinin isminin Mustafa isminde biri olduğunu soyadını bilmediğini söyledi. Bu saldırganı azmettiren kişinin kendisinden daha önce haraç isteğini de iddia eden Garip G; "Son anda kendimi kurtardım. Herkes ateş eden kişiyi gördü." dedi.

Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik bölgede çalışma yaparken, saldırganın elinde tabanca ile kaçması çevrede bulanan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.