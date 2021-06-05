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Giriş Tarihi: 5.6.2021 13:13

Silahlı saldırgan kameralara yakalandı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Silahlı saldırgan kameralara yakalandı

'da çağrı merkezi işleten Garip G. sabah yürüyüşü sırasında sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. 3 el ateş edilen olayda Garip G şans eseri yara almadan kurtuldu. Saldırganın elinde tabanca ile kaçması güvenlik kameralarına yakalandı. Polisi alarma geçiren olay saban saatlerinde ilçesi Hurma Mahallesi 262 sokakta meydana geldi.

Antalya'da çağrı merkezi işleten Garip G, kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir kişi üzerine tabanca ile 3 el ateş edip kaçtı. Olayda yara almadan kurtulan ve şoka giren Garip G, tanıdığı bir işyerine sığınarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BENDEN HARAÇ İSTİYORDU

Bölgeye gelen polis ekiplerine bilgi veren Garip G. saldırıyı yapan kişinin isminin Mustafa isminde biri olduğunu soyadını bilmediğini söyledi. Bu saldırganı azmettiren kişinin kendisinden daha önce haraç isteğini de iddia eden Garip G; "Son anda kendimi kurtardım. Herkes ateş eden kişiyi gördü." dedi.

Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik bölgede çalışma yaparken, saldırganın elinde tabanca ile kaçması çevrede bulanan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Silahlı saldırgan kameralara yakalandı
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