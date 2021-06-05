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Giriş Tarihi: 5.6.2021 17:29 Son Güncelleme: 5.6.2021 18:21

SON DAKİKA: 'da korkutan ! fabrikası alevler içinde kaldı

İHA
SON DAKİKA: Adana'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alevler içinde kaldı

Son Dakika Haberi... 'da bir plastik atık fabrikasının deposunda çıkan sürüyor. Depoda malzemeler alev alev yanarken, çıkan dumanlar bölgeyi etkisi altına aldı. İtafiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Öte yandan bölgede bulunan polisler de çevrede güvenlik önlemlerini aldı.

Son Dakika Haberi... Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 1 saat önce yangın çıktı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bahçedeki plastik balyaların tutuşması üzerine büyüyen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA: Adana'da fabrika yangını!

Yangın henüz kontrol altına alınamazken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

SON DAKİKA: Adana'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alevler içinde kaldı | Video

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SON DAKİKA: Adana'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alevler içinde kaldı
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