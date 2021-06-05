Son Dakika Haberi... Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 1 saat önce yangın çıktı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Bahçedeki plastik balyaların tutuşması üzerine büyüyen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
SON DAKİKA: Adana'da fabrika yangını!
Yangın henüz kontrol altına alınamazken, dumanlar gökyüzünü kapladı.
SON DAKİKA: Adana'da korkutan yangın! Geri dönüşüm fabrikası alevler içinde kaldı | Video