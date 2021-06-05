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Giriş Tarihi: 5.6.2021 19:02 Son Güncelleme: 5.6.2021 19:26

: 'da dehşet! Boğazı kesilerek öldürülmüş kadın cesedi bulundu

DHA
Son dakika: İstanbul'da dehşet! Boğazı kesilerek öldürülmüş kadın cesedi bulundu

haberleri: 'de kan donduran bir olay meydana geldi. 'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki 'a olduğunu tespit edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Maltepe'deki korkunç olay, Başıbüyük Barajı yakınında meydana geldi. Baraja balık tutmaya gelenler yarı çıplak hareketsiz yatan kadını görerek polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü anlaşıldı.

KAYIP İLANI VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polisin olayla ilgili yaptığı soruşturmada, cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu tespit etti. Polis çevrede geniş çaplı delil çalışması yaptı. Çevredekiler, polisin çalışmalarını film izler gibi izledi.

Polis ekipleri, barajın üst tarafında çalışmaları izleyenleri uzaklaştırdı. Olay yeri ve savcının çalışmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Son dakika: İstanbul'da dehşet! Boğazı kesilerek öldürülmüş kadın cesedi bulundu | Video

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Son dakika: İstanbul'da dehşet! Boğazı kesilerek öldürülmüş kadın cesedi bulundu
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