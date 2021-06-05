Son dakika: İstanbul'da dehşet! Boğazı kesilerek öldürülmüş kadın cesedi bulundu

KAYIP İLANI VERİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI



Polisin olayla ilgili yaptığı soruşturmada, cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu tespit etti. Polis çevrede geniş çaplı delil çalışması yaptı. Çevredekiler, polisin çalışmalarını film izler gibi izledi.