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Giriş Tarihi: 5.6.2021 06:59 Son Güncelleme: 5.6.2021 07:10

| kanlı bitti: Bir aile yok oldu...

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Son dakika | Miras kavgası kanlı bitti: Bir aile yok oldu...

Gelen haberine göre; Sakarya'nın Erenler ilçesinde miras sebebi ile çıkan tartışma katliamla sona erdi. İlçeye bağlı Kamışlı mahallesinde yaşayan Saffet ve Salih Şanlı kardeşler, babalarından miras kalan bir arazinin satışından gelen parayı paylaşmakta anlaşamayınca, aralarında husumet başladı. Bu nedenle sık sık tartışan iki kardeşin, geçtiğimiz 5 Mayıs'taki son tartışması kavgaya dönüştü.

Sakarya'da yaşayan Yavuz Şanlı, miras kavgasında, amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü. Zanlının babası Salih Şanlı'nın da ölen yengeyi bir ay önce ayağından yaraladığı ortaya çıktı.

AMCASININ EVİNİ BASTI

Kavgayı ayırmak için araya giren Saffet Şanlı'nın eşi Nuran Şanlı, Salih Şanlı'nın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı. Salih Şanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı. Önceki gün ise bu kez 2 kardeşin çocukları Yavuz ve Gökhan Şanlı arasında, kahvehanede otururken yine aynı nedenle tartışma çıktı. Araya giren mahalleli kavgayı önlerken, kuzenler kahvehaneden ayrıldı. Ardından evdeki tabancayı alan 41 yaşındaki Yavuz Şanlı, amcasının evini bastı.

Gökhan Şanlı

Önce bahçedeki 67 yaşındaki amcası Saffet Şanlı ve 54 yaşındaki yengesi Nuran Ş, ardından da sesleri duyunca evden çıkan 36 yaşındaki Gökhan Şanlı'yı vuran Yavuz Şanlı, otomobiline binerek kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Saffet ve Nuran Şanlı'nın öldüğünü belirledi.

Yavuz Şanlı

Ağır yaralanan 3 çocuk babası Gökhan Şanlı da kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kavga sırasında kendisi de ayağından yaralanan Yavuz Şanlı tedavi için gittiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakalandı. Miras kavgasına kurban giden aile, otopsilerinin ardından Kamışlı mahallesinde toprağa verildi.

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Son dakika | Miras kavgası kanlı bitti: Bir aile yok oldu...
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