Son dakika | Miras kavgası kanlı bitti: Bir aile yok oldu...

Sakarya'da yaşayan Yavuz Şanlı, miras kavgasında, amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü. Zanlının babası Salih Şanlı'nın da ölen yengeyi bir ay önce ayağından yaraladığı ortaya çıktı.
AMCASININ EVİNİ BASTI
Kavgayı ayırmak için araya giren Saffet Şanlı'nın eşi Nuran Şanlı, Salih Şanlı'nın silahından çıkan kurşunla bacağından yaralandı. Salih Şanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı. Önceki gün ise bu kez 2 kardeşin çocukları Yavuz ve Gökhan Şanlı arasında, kahvehanede otururken yine aynı nedenle tartışma çıktı. Araya giren mahalleli kavgayı önlerken, kuzenler kahvehaneden ayrıldı. Ardından evdeki tabancayı alan 41 yaşındaki Yavuz Şanlı, amcasının evini bastı.
Gökhan Şanlı
Önce bahçedeki 67 yaşındaki amcası Saffet Şanlı ve 54 yaşındaki yengesi Nuran Ş, ardından da sesleri duyunca evden çıkan 36 yaşındaki Gökhan Şanlı'yı vuran Yavuz Şanlı, otomobiline binerek kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Saffet ve Nuran Şanlı'nın öldüğünü belirledi.
Yavuz Şanlı
Ağır yaralanan 3 çocuk babası Gökhan Şanlı da kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kavga sırasında kendisi de ayağından yaralanan Yavuz Şanlı tedavi için gittiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakalandı. Miras kavgasına kurban giden aile, otopsilerinin ardından Kamışlı mahallesinde toprağa verildi.