SON DEPREMLER | Türkiye'de en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, son depremler!

Güncel olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi yayınlanıyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi günü en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu merak edenler "Türkiye'de en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek isterken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de yayınlandı. Özellikle geçtiğimiz günlerde Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde sık sık depremlerin yaşanması, vatandaşların kısa süreli panik anlar yaşamasına neden olmuştu. İşte, son depremler listesi.