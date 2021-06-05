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Giriş Tarihi: 5.6.2021 10:36

| Türkiye'de en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, son depremler!

SON DEPREMLER | Türkiye'de en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, son depremler!

Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunması, sık sık depremlerin meydana gelmesine sebebiyet veriyor. Son zamanlarda art arda yaşanan depremlerden ötürü ise listesi araştırılıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde peş peşe depremlerin meydana gelmesi “Türkiye'de en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?” sorusunun yanıtını akıllara getiriyor. Bu başlık altından; 5 Haziran 2021 Cumartesi son depremler listesine ulaşabilirsiniz. İşte, son depremler!

Güncel olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler listesi yayınlanıyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi günü en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu merak edenler "Türkiye'de en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek isterken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi de yayınlandı. Özellikle geçtiğimiz günlerde Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde sık sık depremlerin yaşanması, vatandaşların kısa süreli panik anlar yaşamasına neden olmuştu. İşte, son depremler listesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 5 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.06.05 09:46:51 38.9387 27.9055 0.0 -.- 2.3 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.06.05 09:31:53 36.5275 27.3650 10.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 09:26:15 37.3798 27.6483 5.0 -.- 2.0 -.- HISARCIK-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.06.05 08:58:57 36.4800 27.1345 11.6 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 08:56:52 39.3143 26.0747 7.4 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.05 08:07:53 36.1112 27.0142 10.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 07:43:20 36.3732 27.1860 8.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 07:31:40 36.3592 27.2470 18.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 07:06:07 37.0532 31.0520 134.5 -.- 1.5 -.- GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) İlksel

2021.06.05 07:00:07 36.4665 27.3633 12.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 06:29:22 36.3973 27.1675 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 06:19:01 34.3717 30.0783 31.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 05:16:26 37.4588 36.5430 5.7 -.- 1.7 -.- COKRAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.06.05 04:43:01 37.3818 27.6782 1.6 -.- 1.8 -.- KIZILCAKUYU-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.06.05 04:37:08 40.4022 27.1107 5.7 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.06.05 04:36:52 40.4130 27.1362 14.6 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.06.05 04:26:32 36.3448 27.1625 17.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 04:17:47 37.1620 27.8357 3.8 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.06.05 04:16:07 39.2432 26.1615 4.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.05 04:07:45 39.2515 26.1575 8.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.05 03:14:57 37.8742 27.5753 9.8 -.- 1.4 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.06.05 02:45:52 35.4032 30.5200 11.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 01:58:19 37.8947 29.8928 5.0 -.- 2.3 -.- YUREGIL-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.06.05 01:57:47 37.8228 29.8980 5.0 -.- 2.2 -.- AKPINAR-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.06.05 01:52:53 36.0005 26.8092 12.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 01:39:23 36.0898 26.9362 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 01:15:28 38.0672 27.2275 3.0 -.- 2.0 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.06.05 00:57:35 36.3577 27.1962 7.1 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 00:29:04 36.8785 26.4710 10.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 00:26:14 40.7995 31.5923 5.1 -.- 2.0 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel

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SON DEPREMLER | Türkiye'de en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, son depremler!
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