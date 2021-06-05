THK Teknik AŞ, uçak ve helikopter bakımlarını Türkiye'de yapacak

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1935'te THK'nin Türkkuşu Tesisi'nin açılışının yapıldığı gün Sabiha Gökçen'in pilot okuluna kaydının yapıldığını ve Gökçen'in buradaki kursları tamamlayarak savaş pilotu olduğunu anlattı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün o günlerde uzaydan bahsettiğini ve Türklerin de uzayda yerini alması gerektiğini dile getirdiğini kaydeden Aşcı, bu hedef doğrultusunda THK Üniversitesi'nin uzay ve havacılık alanında ihtisas üniversitesi olma özelliğinin daha da pekiştirileceğini söyledi.

Uzay çalışmalarında yer alacak teknik personel yetiştirmek istediklerini belirten Aşcı, böylece havacılık sektörünün yanı sıra uzay sektörüne de katkı verebileceklerini ifade etti.

"THK TEKNİK AŞ UÇAK BAKIMINA İLİŞKİN İZİNLERİ ALDI"

Aşcı, 1925'te THK'nin kuruluşundan hemen sonra 1926'da tayyare teknisyenliği biriminin, ilerleyen dönemde de THK bünyesinde hem kurumun uçaklarının hem de özel sektör uçaklarının bakımlarının yapılabilmesi amacıyla THK Teknik AŞ'nin kurulduğunu kaydetti.

THK Teknik AŞ'nin uçak bakımına ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinleri aldıklarını aktaran Aşcı, "Türkkuşu Tesisi'nde yer alan THK Teknik AŞ'de, eğitim uçakları, Sağlık Bakanlığına verdiğimiz ambulans helikopterlerin bakımları ve kendi bünyemizdeki helikopterlerin bakımlarını yapıyoruz." diye konuştu.

THK Teknik AŞ'de özel sektör ve kamu kurumlarında yer alan uçak ve helikopterlerin de bakımlarını yapabilmek adına Milli Savunma Bakanlığından "Tesis Güvenlik Belgesi"nin alındığını bildiren Aşcı, şöyle devam etti:

"Tesis Güvenlik Belgesi ile hem ulusal hem de uluslararası alanda uçak ve helikopterlere bakım yapma yetkisine sahip olduk. Daha önce yurt dışında yapılan uçak ve helikopter bakımları artık THK Teknik AŞ tarafından yapılabilecek. Aynı zamanda Pratt Whitney PT-6 motorlarının bakımlarını da burada yapabileceğiz. Türkiye'de PT-6 motorlarının bakımını yapacak başka bir kuruluş yok."

"THK TEKNİK AŞ'Yİ DÖVİZ KAZANDIRAN KURUM HALİNE GETİRECEĞİZ"

Airbus ve THK'nin partner olduğu Ukrayna USE firması koordinesinde Mi17 üretici Aviakon firması uçaklarının bakımlarını tüm aşamalarıyla yapmak istediklerini vurgulayan Aşcı, "Ülkemizde ve yakın coğrafyada bulunan helikopterler için de bakım merkezi olarak burayı kullanmak istiyoruz. Böylece ülkemize büyük miktarda döviz kazandırmış olacağız. Amacımız THK Teknik AŞ'yi döviz kazandıran kurum haline getirmek ve Hizmet İhracatçıları Birliğinin değerli bir üyesi yapmak." ifadelerini kullandı.

Cenap Aşcı, THK Teknik AŞ'de şu anda yaklaşık 90 teknik personelin görev yaptığını, Tesis Güvenlik Belgesi ile artacak iş yüküne göre personel sayısını 200'e çıkarmayı planladıklarını aktardı.

THK Üniversitesindeki öğrencilerin stajlarını da THK Teknik AŞ'de yaptıklarını belirten Aşcı, mezuniyet sonrasında öğrencilerin bazılarının istihdam edildiğini sözlerine ekledi.