Ticari taksi ile geldiler otoparktaki motorları çalıp kaçtılar

Kağıthane Çağlayan Mahallesi Tuna Sokakta bulunan lüks sitenin otoparkında aynı anda iki ayrı motor çalındı. Gece saatlerinde çalınan motorlarını yerinde göremeyen iki vatandaş hemen durumu polise bildirdi. Kağıthane polisi konuyla ilgili çalışma başlattı. Otoparkın kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Büro polisleri iki motorun peş peşe çıkış yaptığını ve üzerlerinde bir kadın bir erkek olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında şüphelilerin olaydan yaklaşık 4 saat kadar önce ticareti taksi ile siteye geldikleri, bir daireye gittikleri ve çıkışta motorları alıp kaçtıkları belirlendi.

POLİS ÖNCE GENÇ KIZLARI TESPİT ETTİ

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri kısa sürede kimliklerini tespit ettikleri hırsızların peşine düştü. Görüntülerde hırsızların kullandığı motorun arkasına binen iki genç kız Y. O. ve N. S. H.'nin bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı.

ÇALDIKLARINI KABUL ETTİLER

Ardından Sultangazi Zübeyde hanım parkında oldukları belirlenen iki şüpheli Vedat Ş. ve yaşı küçük Umut Ç. yapılan operasyonla gözaltına alındı. Kağıthane polislerince yakalanan iki hırsız olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Umut Ç.'nin daha önceden 10 suç kaydı bulunurken, Vedat Ş.' nin ise 8 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İKİ ÇİFT HIRSIZ KAMERADA

Öte yandan hırsızların ve kız arkadaşlarının siteye ticari taksi ile geldikleri anlar ve motorla otoparktan çıktıkları anlar kameralara yansıdı.