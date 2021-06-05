‘Torbalı vahşet’ten iki ağır müebbet çıktı

ANKARA'DA uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklandıktan sonra başına poşet geçirilerek öldürülen iki çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız'ın, kocası Mehmet Nevzat Yıldız hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatının yanı sıra, eşi tarafından öldürülen Fatma Hülya Yıldız'ın avukatları ve aile yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık Mehmet Nevzat Yıldız'a son sözü sorulduğunda, "Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, cani kocaya, "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli hırsızlık" suçundan 6 yıl, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 2 yıl hapis cezası verdi.Tanık komşu L.Ö. daha önceki duruşmada, Fatma Hülya Yıldız'ın olaydan önce kendisinin yanında telefonla eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini, olay günü ise çığlık ve duvara vurma sesleri duyduğunu söylemişti. Cani kocanın karısını öldürücü 6 bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra kendi ellerini yıkadığı, Fatma Hülya Yıldız'ın aldığı bıçak darbeleri sonucunda ölmeme ihtimaline karşı da başına 4 tane torba geçirerek soluksuz kalmasını sağlamak istediği, torbalardan üçünün de düğümlü olduğu tespit edilmişti.