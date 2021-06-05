Uyuyan kocasını tüfekle vurdu

KONYA'NIN Sarayönü ilçesinde 47 yaşındaki Yeter Avcı, kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşi 53 yaşındaki İmdat Avcı'yı uyuduğu sırada tüfekle vurarak öldürdü. Olay, ilçeye bağlı Ladik mahallesinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Uzun süredir eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve zaman zaman da şiddete maruz kalan Yeter Avcı, ruhsatlı tüfekle uyuyan eşi İmdat Avcı'ya ateş etti. Komşuların silah seslerini duyması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası İmdat Avcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Zanlı Yeter Avcı ise suç aleti tüfekle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Yeter Avcı'nın ilk ifadesinde, "Aramızda sürekli şiddetli geçimsizlik ve şiddet vardı. Artık canıma tak etmişti. Ben de vurdum" dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yeter Avcı tutuklandı.