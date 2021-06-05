Vatandaşlar 'Uzun Mehmet Camisi’ne akın etti

Uzun Mehmet Cami'sine gelerek ibadetini gerçekleştiren Salih Terzi, "Dün açılış için İstanbul'dan Zonguldak'a geldim. Camiyi yapanlardan binlerce kez Allah razı olsun. Çocuklarımı park alanına getirip onları orada bıraktım. Onlar orada oyunlar oynarken bizler de namazımızı kılıyoruz" dedi.

Vatandaş Çetin Beyaz ise şunları söyledi, "Zonguldak kent merkezinde böyle bir camiye ihtiyaç vardı ve camiinin yapılmasına çok sevindim. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla cuma namazını kıldık, bugün de öğle namazıyla devam ettik" diye konuştu.