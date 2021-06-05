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Giriş Tarihi: 5.6.2021 19:57

Vatandaşlar '’ne akın etti

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Vatandaşlar 'Uzun Mehmet Camisi’ne akın etti

'ın çehresini değiştiren dev projelerden biri olan ve kapalı alanında 6 bin açık alanında 7 bin 500 kişilik namaz kılma kapasitesine sahip Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılmasının ardından vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar camide namazlarını kılarken çocuklar da yeşil alanda vakitlerini geçirdiler.

Uzun Mehmet Cami'sine gelerek ibadetini gerçekleştiren Salih Terzi, "Dün açılış için İstanbul'dan Zonguldak'a geldim. Camiyi yapanlardan binlerce kez Allah razı olsun. Çocuklarımı park alanına getirip onları orada bıraktım. Onlar orada oyunlar oynarken bizler de namazımızı kılıyoruz" dedi.
Vatandaş Çetin Beyaz ise şunları söyledi, "Zonguldak kent merkezinde böyle bir camiye ihtiyaç vardı ve camiinin yapılmasına çok sevindim. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla cuma namazını kıldık, bugün de öğle namazıyla devam ettik" diye konuştu.

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Vatandaşlar 'Uzun Mehmet Camisi’ne akın etti
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