Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

Kargo çalışma saatleri hafta sonu sokağa çıkma yasağı yaklaşırken gündemde yer almaya başladı. Yeni normalleşme sürecinde bu hafta sonu Cumartesi saat 22.00'da başlayacak olan yasak dolasıyla yarın kargolar açık mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hafta içi hizmet vermeye devam eden kargo şirketlerinin hafta sonu mesaisi değişiyor. Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, UPS kargo, PTT Kargo, Aras Kargo gibi kargo şirketlerin çalışma durumu belli oldu. Buna göre; Bıgün kargolar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?