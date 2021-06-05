Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?

Kargo çalışma saatleri hafta sonu sokağa çıkma yasağı yaklaşırken gündemde yer almaya başladı. Yeni normalleşme sürecinde bu hafta sonu Cumartesi saat 22.00'da başlayacak olan yasak dolasıyla yarın kargolar açık mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hafta içi hizmet vermeye devam eden kargo şirketlerinin hafta sonu mesaisi değişiyor. Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, UPS kargo, PTT Kargo, Aras Kargo gibi kargo şirketlerin çalışma durumu belli oldu. Buna göre; Bıgün kargolar açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu, dağıtım olacak mı?
Kargolar hafta sonu Cumartesi günü açık olacak. Kargo şirketlerinden Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo, UPS kargo, PTT Kargo, Aras Kargo gibi kargo şirketleri kapanma döneminde açık olacak.
Ancak son dönemlerde bazı e-ticaret platformlarının kendi dağıtım ağını kurmaları dolayısıyla pazar günleri de dağıtım yaptığı bilinmektedir. Dolayısıyla sipariş verilen platformun kargo gönderim seçenekleri, bu doğrultuda hafta sonu dağıtım hususunda belirleyici olmaktadır.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre kargo görevlileri hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf ve şubeler arasında kargolar yer alıyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesinde kargo şirketlerine yer verildi. Yazıda:
Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,
Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları yasaklardan muaf olacak.