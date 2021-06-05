Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları sonucunda sokağa çıkma yasağı saatleri netlik kazandı. Milyonlarca vatandaş, toplantı öncesi "Yasaklar ne zaman bitecek?", "Yasaklar ne zaman bitiyor?", "Yasaklar kalktı mı?" sorularına yanıt arıyordu. Merak edilen tüm bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yeni normalleşme takvimi belli oldu. Bu kapsamda; yasaklar ne zaman bitecek? Yeni normalleşme takvimi ile yasaklar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri ve genelge detayları.