Yer: Sakarya! Düğünde izdiham yaşandı! Yasak olan ne varsa yaptılar...

Bunun üzerine Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde bir düğünde korona virüs unutularak, maske ve sosyal mesafesiz şekilde eğlendiler. O anlar ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da düğünde tepki çeken görüntüler! Tehlikeyi hiçe sayarak böyle eğlendiler