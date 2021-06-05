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Giriş Tarihi: 5.6.2021 09:57 Son Güncelleme: 5.6.2021 10:06

Yer: ! Düğünde izdiham yaşandı! Yasak olan ne varsa yaptılar...

İHA
Yer: Sakarya! Düğünde izdiham yaşandı! Yasak olan ne varsa yaptılar...

yasaklarının kalkması ile birlikte ’nın Erenler ilçesinde gerçekleşen bir düğünden korkutan görüntüler geldi. İzdihamın yaşandığı eğlencede maske ve mesafe kuralları unutuldu. O anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Düğün yasaklarının kalkması ile birlikte Sakarya'nın Erenler ilçesinde düğünde çekilen bir görüntü korona virüsü unutturdu. Düğünde, vatandaşlar maske ve sosyal mesafeyi hiçe sayarak doyasıya eğlendi.

Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası açık ve kapalı alanlardaki düğün yasaklarına dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Kademeli normalleşmenin yeni adımları ile alakalı açıklanan kararlar arasında açık ve kapalı alandaki düğün törenlerinin 1 Haziran'dan itibaren başlayacağı belirtilmişti.

Bunun üzerine Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde bir düğünde korona virüs unutularak, maske ve sosyal mesafesiz şekilde eğlendiler. O anlar ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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Yer: Sakarya! Düğünde izdiham yaşandı! Yasak olan ne varsa yaptılar...
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