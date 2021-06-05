Yol verme kavgası kanlı bitti

İZMİR Buca'da görevli 27 yaşındaki bekçi Abdullah Y., ağabeyini darp eden Şehmus Devrin'i (30) tabanca ile öldürdü. Olay, önceki akşam meydana geldi. Şehmus Devrin, yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı Yasin Y.'nin aracının önünü kesti. İkili arasındaki tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada ağabeyinin darp edildiğini gören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Abdullah Y. silahıyla kavgaya dahil oldu. Abdullah Y., belinden çıkardığı tabanca ile Devrin'e art arda ateş açtı. Devrin, kaçmaya çalıştığı sırada boynuna ve bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Abdullah Y. ve ağabeyi Yasin Y. ise olay yerinden kaçtı. Durumu ağır olan Devrin, Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.Devrin doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, hastaneye akın eden yakınları sinir krizi geçirdi. Hastane bahçesinden "Onları öldürmeden gelmeyin" sesleri yükseldi. Önlem alan polisin çabası sonucu olaylar büyümeden yatıştırıldı. Abdullah Y. ve ağabeyi Yasin Y. olay yerine 500 metre uzaklıkta otomobilde yakalandı. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.