"Zonguldak’ımız tarihi bir gün yaşadı"

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, 4 Haziran Cuma günü Zonguldak'a gelerek çeşitli açılışlara katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi. Alan, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Uzun Mehmet Camini ziyaret ederek, parkta bulunan çocuklar, gençler ve yaşlılar ile bir araya gelerek hem konuştu hem de açılışı yapılan cami ve park ile ilgili görüşlerini sordu.



Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, gazetecilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişini değerlendirdi. Alan yaptığı açıklamada, "Zonguldak'ımız için bizler için tarihi bir gün yaşadık. İlk başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Uzun Mehmet Camimizin açılışını yaptı, hem de Uzun Mehmet parkının açılışını yaptı.

19 aylık kısa bir sürede muhteşem bir eser, muhteşem bir mimari burada Manolya Park olarak adlandırdığımız ama vatandaşlarımızın istifade edemediği bir alan vardı biliyorsunuz. Şu an baktığınız zaman gerçekten insanı heyecanlandıran, gururlandıran bir manzara var. 7'den 70'e kaykaya binen çocuklarımızdan, paten kayan yavrularımıza kadar genci, yaşlısı, emeklisi, ailelerimizin bile çok memnun kaldığı ki sohbet itme imkanımız oldu vatandaşlarımızla çok muazzam bir ortam var.

Hemen Uzun Mehmet Camii'nin yanında vatandaşlarımızın bu konularda ne kadar hizmete aç olduğu, bu tip yerlere ne kadar hasret olduğunu çok net görüyoruz ve her zaman dediğimiz gibi rabbim devletimize zeval vermesin diyoruz duamız bu" diyerek şunları söyledi:



"Şu an gerçekten herkesin elinde telefonu, kamerası ile hem caminin muhteşem mimarisini, hem aynı zamanda maviyi, yeşili bu güzelliği çekiyor. Bizler de vatandaşlarımızla sohbet ettik. Gençlerimizden, çocuklarımıza kadar, yaşlılarımız, emeklilerimiz hepsinin yüzü gülüyor, onların yüzünü güldürüyorsak ne mutlu bizlere. Bizler de vatandaşlarımızın hizmetkarı olmak için Zonguldak'ımız adına elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.

"ZONGULDAK'IMIZIN İÇİN ÇOK TARİHİ BİR ZİYARETTİ



Dünkü ziyarette gerçekten Zonguldak'ımız için çok tarihi bir ziyaretti. Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki açılışlardan sonra Belediyemize uğradı. 13 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımız en son Başbakanlığı döneminde Zonguldak belediyemizi ziyaret etmişti. Tabi bizim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur. Sayın Cumhurbaşkanımızı Belediyemizde ağırladık, projelerimize ilgili bilgiler verdik, sağ olsun her zaman olduğu gibi yine yanımızda olduğunu söyledi. Gelmesi bile bizim için çok büyük bir motivasyon ve moral kaynağı zaten. Tabi ki çok heyecanlıydık. Günlerdir o anı bekliyorduk, hazırlıklarımızı yapmıştık. Çok güzel bir açılış oldu, hava şartları da müsaitti. Belediyemizdeki ziyaretten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da heyetle beraber biliyorsunuz MFA maske fabrikası açılışı için Kokaksu'ya geçtik. Burada da muazzam bir yatırım, mimarisi ile çok özel bir fabrika 250 çalışanı ki bunların yüzde 85'i hanımefendiler biliyorsunuz. Hükümetimiz olarak kadın istihdamına çok önem veriyoruz. Orada da çok güzel bir açılış, çok güzel bir sunum yapıldı. Murat Uzun ve Fatih Furtun sağ olsunlar Avrupa'nın en büyük solunum maskesi fabrikası biliyorsunuz bu Zonguldak'ımız için ayrı bir gurur. Oradan da 150 yıllık hayal gerçek oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Filyos limanına geçti. Hem Filyos limanının açılışını yaptı, hem de müjdelerine yeni bir müjde ekledi. 405 milyar metreküp doğalgazdan sonra Amasra kuyusunda 135 milyar metreküp daha doğalgaz bulunduğunu açıkladı, bununla ilgili detayları anlattı. Gerçekten her şeyiyle rüya bir gündü. Saat 21.00'e doğru da Sayın Cumhurbaşkanımızı uğurladık. Tabi ki çok mutluyuz."