AK Parti'den İstanbul'a hizmet paylaşımı

Temel atmama töreni ile gündemden düşmeyen yeni İBB yönetimine AK Parti İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti döneminde İstanbul'da yapılan hizmetleri ve atılan temellerin kronolojisi sıralandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Temel atmama törenlerinin trend olduğu bugünlerde; 25 yılda temiz bir çevre için kaç tane "temel atma" törenine imza atmışız hatırlatmak istedik" denilerek şu paylaşımlar yapıldı:

*İstanbul'da 1994'te 4 tane içme suyu arıtma tesisi varken; bu sayıyı 2019'da 21'e yükselttik.

*İstanbul'da 1994'te 2 tane atık su arıtma tesisi sayısı varken; ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri de dahil bu sayıyı 87'ye yükselttik.

*İstanbul'da 1994'te atık su arıtma tesislerinin günlük kapasitesi 941 bin metreküp iken; yaptığımız tesislerle bu oranı 5 milyon 811 bin metreküp'e yükselttik.

*1994'te atık su arıtma oranı yüzde 9'du. Biz ne mi yaptık? Yüzde 99'a yükselttik.

*Biyolojik atık su arıtma tesisi hiç yoktu; yüzde 45'e yükselttik. 2023'te bu oranı yüzde 90'a ulaştırmak için yeni tesisler planladık. Ancak malum, CHP'li İBB "temel atmama" törenleriyle iptal etti.

*Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı ile başlayan süreçte İstanbul'a 17 yeni içme suyu arıtma, 85 yeni atık su arıtma tesisi kazandırdık. Şimdi çok daha büyük bir bütçeyi yöneten İSKİ'nin "temel atmama" kurumuna dönüşmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz.

SİLAHTARAĞA İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİNİN ÖNEMİ

İBB yönetimi tarafından gereksiz bulunarak 2019'da iptal edilen ve temel atmama töreni düzenlenen Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin önemi İstanbul boğazını, dereleri ve Marmara Denizini saran deniz salyası ile bir kez daha ortaya çıktı. Uzmanlar tarafından "İstanbul Boğazı, Marmara Denizini ve Haliç'in canlılığı açısından hayatı önem taşıyan Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin iptal edilmemesi gerekir" uyarılarına kulak asmayan İBB yönetimi 7 Kasım 2019'da 'Temel Atmama Töreni' düzenleyerek projeyi iptal etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Yapraklar beni çılgınlar gibi alkışlıyor" diyerek skandala imza atmıştı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışman Yardımcısı Fatih Özkanoğlu, iptal edilen ileri biyolojik arıtma tesisinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Özkanoğlu, şunları söyledi:



AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışman Yardımcısı Fatih Özkanoğlu

SİLAHTARAĞA PROJESİ NEDİR, NE İŞE YARAR?

*"Temel atmama" töreniyle yitik siyasetin hafızasına kazınan Silahtarağa projesi, temel atma töreniyle milletimize kazandırılsaydı ne gibi faydaları olacaktı? Kısaca özetleyelim

*1-Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Projesi, Membran Biyoreaktör (MBR) prosesi teknolojisiyle yapılacaktı. Atık su arıtma sistemlerinde son teknoloji olarak öne çıkan bu tesis sayesinde atık sular, maksimum ölçüde geri kazanılıyor.

*Günlük 435 bin metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip tesisten geri kazanılacak temiz sular ise peyzaj sulamasında, dere ve denizlere can suyu olarak değerlendirilecekti.

*Bu sayede Alibeyköy Deresi, Haliç başta olmak üzere Marmara Denizi'ne temiz su deşarj edilecekti. Kirlilik ve pis koku önlenecek, hem insan sağlığı hem de deniz ekosistemi korunacaktı.

*Yer altına gömülü olarak inşa edilmesi planlanan tesisin üzerinin ise peyzaj ve yeşil alan olarak değerlendirilmesi planlanmıştı.

*Peki sonuç? 'ihtiyaç yok' denilerek iptal edildi. Peki 'ihtiyaç var mıydı?' Bugün; İstanbul'un derelerindeki kirliliğe, Marmara'daki müsilaj yayılımına bakın ve siz karar verin!