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Giriş Tarihi: 6.6.2021 19:18 Son Güncelleme: 6.6.2021 20:10

Akıl almaz kaza: Duran otomobile arkadan çarptı: 2 ölü 3 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Akıl almaz kaza: Duran otomobile arkadan çarptı: 2 ölü 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yol kenarında duran otomobile başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü 3 kişi ise yaralandı. Kaza Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halindeki A. T. idaresindeki otomobil tampon kısmının çıkması üzerine yolda durmak zorunda kaldı. Yol kenarına çekerek aracın ön tamponunu düzeltilmeye çalışıldığı sırada, aynı yol üzerinde gelen Ö. H. Ö yönetimindeki başka bir otomobil arkadan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlarda bulunan A.T, ve Ö.H. ile Suriye uyruklu Ahmet, Muhammed ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Çevredekilerin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi edilmek üzere Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 yaralıdan Suriye uyruklu Muhammed ve sürücü A.T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer 3 kişinin ise tedavisinin devam edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Akıl almaz kaza: Duran otomobile arkadan çarptı: 2 ölü 3 yaralı
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