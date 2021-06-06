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Giriş Tarihi: 6.6.2021 16:19 Son Güncelleme: 7.6.2021 12:12

! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi

AÖF final sonuçları giriş! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçları AÖF öğrencilerinin gündemini meşgul ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan ve bu hafta devam eden AÖF bahar dönemi final sınavlarının sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi’ne çevrildi. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, soruları yanıt ararken Anadolu Üniversitesi giriş ekranı da araştırılıyor. Final sonuçları giriş ekranı haberimizde.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2. ve 6. yarıyıl dersleri geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. 4. ve 8. yarıyıl sınavları ise 7 Haziran'da son bulacak. Sınavlarını tamamlayan AÖF'lüler, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, sorularına yanıt arıyor. ekranı ve sonuçların yayınlanma tarihi haberimizde.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavları henüz tamamlanmadığı için final sonuçları açıklanmadı. Sınavlar yarın akşama kadar online olarak alınmaya devam edecek.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen AÖF final sınavlarının sonuçları 14 Haziran'da erişime açılacak. Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenci kimlik bilgileriyle ya da e-Devlet girişiyle erişebilecek.

AÖF FİNAL SONUÇLARI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Final sınavlarında geçer not alamayan AÖF öğrencileri yaz okulu sınavında bu dersleri verecek. Yaz okulu sınavı 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

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AÖF final sonuçları giriş! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak
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