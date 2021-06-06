AÖF final sonuçları giriş! AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2. ve 6. yarıyıl dersleri geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. 4. ve 8. yarıyıl sınavları ise 7 Haziran'da son bulacak. Sınavlarını tamamlayan AÖF'lüler, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. AÖF final sonuçları giriş ekranı ve sonuçların yayınlanma tarihi haberimizde.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF final sınavları henüz tamamlanmadığı için final sonuçları açıklanmadı. Sınavlar yarın akşama kadar online olarak alınmaya devam edecek.