Babalar Günü bir güne sabitlenmediği için her yıl değişiklik göstermektedir. Haziran ayının üçüncü Pazar günü olarak belirlenen Babalar Günü tarihi 2021 yılında 20 Haziran'a denk geliyor. Bu tarih, Babalar Günü ne zaman, bugün mü, Babalar Günü Haziran'ın kaçıncı haftası kutlanacak gibi sorularla araştırılıyor. Babalarımızın bu özel günde mutlu edilmesi ve onurlandırılması adına Babalar Günü sözleri ve kutlama mesajları da inceleniyor. İşte 2021 Babalar Günü tarihi!
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü her yıl Mayıs ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaktadır. Ancak her yıl farklı bir güne denk geldiği için net bir tarihi yoktur. Dolayısıyla 2021 Babalar Günü tarihi merak ediliyor. Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ TARİHİ, İLK NE ZAMAN KUTLANDI?
Babalar Günü, Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd sayesinde ortaya çıkmıştır. Annesini küçük yaşta kaybeden Dott, 5 kardeşi ve kendisini tek başına büyüten gazi babası için özel bir hediye üzerine çalışıyordu. Babalar için de tıpkı Anneler Günü gibi özel bir gün olması gerektiğini düşünüyordu. Bunun için, babasının doğum günü olan 5 Haziran tarihini seçmişti. Ancak çalışmaları bu tarihe yetişmediği için Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmak üzere tarihe geçti. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.
BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ
İyi ki benim babamsın, her zaman yanımda olduğun için sana minnettarım. Babalar günün kutlu olsun!
Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.
İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.
Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!
Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacığım. Babalar günün kutlu olsun.
EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJI
Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!
Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!