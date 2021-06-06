Babalar Günü bir güne sabitlenmediği için her yıl değişiklik göstermektedir. Haziran ayının üçüncü Pazar günü olarak belirlenen Babalar Günü tarihi 2021 yılında 20 Haziran'a denk geliyor. Bu tarih, Babalar Günü ne zaman, bugün mü, Babalar Günü Haziran'ın kaçıncı haftası kutlanacak gibi sorularla araştırılıyor. Babalarımızın bu özel günde mutlu edilmesi ve onurlandırılması adına Babalar Günü sözleri ve kutlama mesajları da inceleniyor. İşte 2021 Babalar Günü tarihi!

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl Mayıs ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaktadır. Ancak her yıl farklı bir güne denk geldiği için net bir tarihi yoktur. Dolayısıyla 2021 Babalar Günü tarihi merak ediliyor. Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.