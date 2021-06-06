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Giriş Tarihi: 6.6.2021 22:10 Son Güncelleme: 6.6.2021 22:26

Eşini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Eşini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı

merkez Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 3. katında oturan S.B. (29) ile eşi H.B. (26) arasında çıkan Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, emek bıçağı ile eşini boğazından bıçakladı.

Kadının çığlıklarını duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polislere bir süre kapıyı açmayan zanlı, daha sonra teslim oldu.

KATİL KOCA TUTUKLANDI

Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Adliyesinde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

ÇOCUK YAKINLARI TESLİM EDİLDİ

Öte yandan, kavga sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuk da yakınlarına teslim edildi. Zanlının 2016 yılında H.B. ile evlendiği öğrenildi.

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Eşini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı
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