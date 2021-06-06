Eşini boğazından bıçaklayan zanlı tutuklandı

Kadının çığlıklarını duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polislere bir süre kapıyı açmayan zanlı, daha sonra teslim oldu.
KATİL KOCA TUTUKLANDI
Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kırıkkale Adliyesinde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
ÇOCUK YAKINLARI TESLİM EDİLDİ
Öte yandan, kavga sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuk da yakınlarına teslim edildi. Zanlının 2016 yılında H.B. ile evlendiği öğrenildi.