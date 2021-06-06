Gaziantep'te yolcu otobüste bayıldı! Kahraman şoför hayatını böyle kurtardı!



'TRAFİKTEKİ VATANDAŞLARA CAMDAN SESLENEREK YOL İSTEDİM'



Mehmet Yılmaz, yolcularını indirdikten sonra Halise Kazıcı'yı hastaneye götürdüğü sırada trafiğin sıkışık olduğu noktalarda camdan vatandaşlara seslenerek yol istediğini anlatarak, "Yolculuğumuz sırasında trafikte sakindi. Herhangi bir sorun yaşamadım. Hastaneye giderken camdan dışarıya seslenerek önünüzdeki araçlardan yol istedim. Kimi zaman kurallara uyarak biraz aceleci davrandık. Hastaneye ulaşınca mutlu oldum. Tedavisinin ardından da kendisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İyi olduğunu görünce mutlu oldum, kendisi de hastaneye ulaştırdığım için bana teşekkür etti" dedi.