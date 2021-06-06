Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı istifa etti
Giriş Tarihi: 6.6.2021 22:33

İlçe Başkanı etti

İHA
Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı istifa etti

'da 'nin İlçe Başkanı Atilla Özkaya, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, partisinin ilçe başkanlığı görevinden ettiğini duyurdu.

26 Ağustos 2020 tarihinde yapılan ilk kongreyle birlikte resmi olarak 'nin İlçe Başkanı olarak seçilen Atilla Özkaya, yaklaşık 10 aydır sürdürdüğü ilçe başkanlığı görevinden etti.

"İŞİMİN YOĞUNLUĞUNDAN DOLAYI İSTİFA ETME KARARI ALDIM"

İstifasını kendisine ait sosyal medya hesabından duyuran Özkaya, istifa nedenini ise işlerinin yoğunluğu olarak gösterip, partisine gerekli vakti ayıramadığı için bu kararı aldığını yazdı. Özkaya paylaşımında, "İşimin yoğunluğundan dolayı partime gerekli vakti ayıramadığım için istifa etme kararı aldım. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gelecek Partisi Kula İlçe Başkanı istifa etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA