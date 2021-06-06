Marketler bugün açık mı? 6 Haziran hafta sonu bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ve market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Kademeli normalleşmenin ardından Temmuz ayına kadar uygulanacak takvimde hafta sonları yalnızca Pazar günleri kısıtlama olacak. Bu nedenle de Pazar günü marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aşağıda, A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri ve bakkalar saat kaçta açılıyor sorusunun yanıtı yer alıyor.

MARKETLER BUGÜN KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Genelgeye göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Hafta içi marketler 09.00 ila 21.00 arasında çalışırken tam kapanmanın olduğu pazar günü ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.

İşte, 6 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları