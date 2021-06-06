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Giriş Tarihi: 6.6.2021 16:20

'de feci kaza! Bugün ölüm haberi geldi...

DHA
Kayseri'de feci kaza! Bugün ölüm haberi geldi...

'de, dün akşam, kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı kaldırımda yürüyen  (31) ile bebek arabasındaki kızı İkra (4) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Yılmaz kurtarılamadı. Yılmaz toprağa verilirken, kızı İkra'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, dün saat 22.20 sıralarında , İldem Yeşilyurt Mahallesi, Hakan Türk Caddesi'nde meydana geldi. Yasin S. (28) yönetimindeki 35 DOJ 21 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Emine ile bebek arabasındaki kızı İkra Yılmaz'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı anne ile kızını 'ne kaldırdı. Jandarma kaza yerinde yaptığı incelemede 66 metre fren izi tespit ederken, sürücü Yasin S. gözaltına alındı. Hastanede tedavi gören anne , doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İkra'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Anne Yılmaz, İldem mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ayrıca, kaza anı, çevredeki binanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde süratle kaldırıma çıkan kamyonet, anne ile kızına çarparken, yanlarında bulunan Yeşim isimli kadının ise kazadan son anda kurtulduğu görüldü. Kadının kaza sonrası yaralananların yanına koştuğu, görüntülerde yer aldı.

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Kayseri'de feci kaza! Bugün ölüm haberi geldi...
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