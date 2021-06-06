Lisenin çelik kapılarını çaldılar!

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir meslek lisesine ait çelik kapıları kağıt toplayıcıları tarafından çalındı. Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Saraybosna Teknik ve Meslek Lisesi önünden geçen iki kişi okula girdi. Değerli eşyaları gözüne kestiren 2 şüpheli virane haldeki binada çelik kapıları ve güvenlik kamerası düzeneklerini fark etti.

OKUL MÜDÜRÜ FARK ETTİ

İşe koyulan 2 kafadar okula ait 10 adet çelik kapı ve kamera düzeneğini alarak ortadan kayboldu. Hırsızlık olayından bir süre sonra okulu kontrol için binaya giden okul müdürü gördükleri karşısında şoke oldu. Çünkü yıkılmak üzere olan binada maddi değeri bulunan çelik kapı ve kameraların hırsızlındığınmıştı.

"ÇALMADIK SATIN ALDIK"

Polisi arayarak durumu anlatan okul müdürü hırsızlardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kimliği tespit edilen 2 şüpheli çaldıkları malzemelerle birlikte gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüpheliler olay günü yanlarına birilerinin gelip hurda malzeme alıp almadıklarını sorduğunu ve 300 lira karşılığında 10 adet çelik kapıyı aldıklarını ifade ettiler.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İfadelerinin ardından serbest bırakılan 2 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Emrah T., hakkına 'Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.