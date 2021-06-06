Meteoroloji bölge bölge uyardı, kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte haftalık hava durumu...

Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından 7 Haziran - 13 Haziran aralığını kapsayan haftalık hava durumu haritasını paylaştı. Yapılan son değerlendirmelerde; kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının hafta başından itibaren artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 2 GÜN YAĞIŞLI OLACAK
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da pazartesi günü başlayacak yağışların salı günü de etkili olacak. Hava sıcaklığının en düşük 17, en yüksek ise 25 derece olması bekleniyor.
ANKARA KUVVETLİ YAĞIŞA TESLİM OLACAK
Öte yandan Başkent Ankara'da da salı günü başlaması beklenen sağanak yağışların hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Yetkililer Ankaralıları oluşabilecek olumsuz şartlara karşı uyardı.