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Giriş Tarihi: 6.6.2021 21:11 Son Güncelleme: 6.6.2021 22:18

bölge bölge uyardı, kuvvetli geliyor! İşte haftalık hava durumu...

Meteoroloji bölge bölge uyardı, kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte haftalık hava durumu...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ayının ikinci haftası yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak. Yağışların haftanın son gününde etkisini yitirmesi beklenirken, hava sıcaklığının da mevsim normallerine çıkacağı aktarıldı. 'da 7 Haziran Pazartesi günü başlayan sağanak yağışlar 2 gün boyunca etkili olacak. Ayrıca Başkent 'da da 5 gün yağış bekleniyor. Yetkililer yaptıkları açıklamalarla vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

tarafından 7 - 13 Haziran aralığını kapsayan haftalık hava durumu haritasını paylaştı. Yapılan son değerlendirmelerde; kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

tarafından yapılan açıklamada, "Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının hafta başından itibaren artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 2 GÜN YAĞIŞLI OLACAK

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 'da pazartesi günü başlayacak yağışların salı günü de etkili olacak. Hava sıcaklığının en düşük 17, en yüksek ise 25 derece olması bekleniyor.

ANKARA KUVVETLİ YAĞIŞA TESLİM OLACAK

Öte yandan Başkent 'da da salı günü başlaması beklenen sağanak yağışların hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Yetkililer Ankaralıları oluşabilecek olumsuz şartlara karşı uyardı.

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Meteoroloji bölge bölge uyardı, kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte haftalık hava durumu...
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