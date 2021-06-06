Özel bireylerin hayalleri gerçekleştirildi

Aile Sosyal Hizmetler
Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, söz konusu rahatsızlığı bulunan 50 bireyin dilekleri alındı, 'mavi balonlara' yazıldı ve havaya uçuruldu. Bu dileklerden bazıları, Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü
tarafından 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda yerine getirilmişti. 'Ata binme' isteyen özel bireylerin dilekleri ise ailelerin katılımıyla Marmaris
'te gerçekleştirildi.
Özellikle çevresiyle iletişim kurmakta zorluk yaşayan, fiziksel, zihinsel ve duygusal gereksinimlerini hayvanlarla terapi yaparak sorunlarını aşmak için yapılan etkinlikte ata binen özel gereksinimli bireyler, keyifli dakikalar yaşadılar