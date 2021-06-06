Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Özel bireylerin hayalleri gerçekleştirildi
Giriş Tarihi: 7.6.2021 01:34

Özel bireylerin hayalleri gerçekleştirildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Özel bireylerin hayalleri gerçekleştirildi

Özel gereksinimli bireylerin ‘ata binme’ dilekleri gerçekleştirildi. ’te hayallerini gerçekleştiren otizmli bireyler, aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı.

Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde, söz konusu rahatsızlığı bulunan 50 bireyin dilekleri alındı, 'mavi balonlara' yazıldı ve havaya uçuruldu. Bu dileklerden bazıları, tarafından 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nda yerine getirilmişti. 'Ata binme' isteyen özel bireylerin dilekleri ise ailelerin katılımıyla 'te gerçekleştirildi.
Özellikle çevresiyle iletişim kurmakta zorluk yaşayan, fiziksel, zihinsel ve duygusal gereksinimlerini hayvanlarla terapi yaparak sorunlarını aşmak için yapılan etkinlikte ata binen özel gereksinimli bireyler, keyifli dakikalar yaşadılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel bireylerin hayalleri gerçekleştirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA