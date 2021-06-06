Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1’i polis 5 yaralı

Olay, bu akşam Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği önünde meydana geldi. Park halindeki motosikletin yanında duran 2 kişinin durumundan şüphelenen görevli polis memuru, kimlik kontrolü yapmak istedi. İddiaya göre, bu kişiler polisi dinlemeyip kaçmaya başladı.