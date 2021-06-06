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Giriş Tarihi: 6.6.2021 22:39

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1’i 5

DHA
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1’i polis 5 yaralı

'te polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 kişinin av tüfeği ile ateş açması sonucu 1’i , 1’si çocuk 5 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, bu akşam Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği önünde meydana geldi. Park halindeki motosikletin yanında duran 2 kişinin durumundan şüphelenen görevli memuru, kimlik kontrolü yapmak istedi. İddiaya göre, bu kişiler polisi dinlemeyip kaçmaya başladı.

1'İ POLİS 5 KİŞİ YARALANDI

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 şüpheli, yanlarındaki av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği polis memuru ile o esnada sokak içerisinde bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Silah sesleriyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye sevk edilen takviye ekipler, kaçmaya çalışan iki kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1’i polis 5 yaralı
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