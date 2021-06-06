Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1’i polis 5 yaralı

Olay, bu akşam Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği önünde meydana geldi. Park halindeki motosikletin yanında duran 2 kişinin durumundan şüphelenen görevli polis memuru, kimlik kontrolü yapmak istedi. İddiaya göre, bu kişiler polisi dinlemeyip kaçmaya başladı.
1'İ POLİS 5 KİŞİ YARALANDI
Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 şüpheli, yanlarındaki av tüfeği ile rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği polis memuru ile o esnada sokak içerisinde bulunan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Silah sesleriyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bölgeye sevk edilen takviye ekipler, kaçmaya çalışan iki kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor