Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Hilvan’ı ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Hilvan Kütüphanesi, Hilvan Çevreyolu, Hilvan Mezarlığı ve Hilvan Mezbahasında incelemelerde bulundu. Hilvan Mezbahasının Hilvan halkına hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Beyazgül kurulacak tesisle birlikte vatandaşların daha steril ortamda kesilecek etleri tüketeceklerinin altını çizdi.

Hilvanlı kadın ve gençlerin hizmetine sunulan Hilvan Kadın Destek ve Gençlik Merkezi'ni de ziyaret eden Beyazgül, merkezde yürütülen çalışmaları ve verilen kursları izleyerek; "Hilvan ilçemizde yer alan Kadın Destek ve Gençlik Merkezlerimizi ziyaret ettik. Toplumun en geniş kitlesini oluşturan kadınlar ve gençler hizmete aldığımız bu tesislerde kendilerini geliştirme imkânı buluyorlar." dedi.

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ise; Kadın Destek ve Gençlik Merkezi'nin Hilvan'da yaşayan kadınlar için bir ışık gibi doğduğunu söyledi.

Çevre yolu düzenleme ve asfalt çalışmalarını da inceleyen Beyazgül, "Merkez ve ilçelerde kangrenleşen sorunlara birer birer neşter vuruyoruz." şeklinde konuştu.

İncelemelerin ardından Hilvan'da esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Beyazgül, talepleri dinledi ve ilgililere talimat verdi.

Beyazgül, Hilvanlı vatandaşların evine misafir oldu, çocuklarla yakından ilgilendi.