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Giriş Tarihi: 6.6.2021 16:37

’da seyir halindeki tır yandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da seyir halindeki tır yandı

’da seyir halinde olan tırda, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın -Gaziantep otoyolu üzerinde seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Sürücü, durduğu araçtan uzaklaşan sürücü, itfaiyeye haber verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında tırın sürücü kabini, kullanılamaz hale geldi. Bir süre kapalı kalan yol ise tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da seyir halindeki tır yandı
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