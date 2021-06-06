Şanlıurfa’da seyir halindeki tır yandı

Yangın Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu üzerinde seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Sürücü, durduğu araçtan uzaklaşan sürücü, itfaiyeye haber verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında tırın sürücü kabini, kullanılamaz hale geldi. Bir süre kapalı kalan yol ise tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.