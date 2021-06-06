Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her haftanın 3 günü yapılan MP TV - Youtube canlı yayınında MPİ Süper Loto sonuçları şanslı numaralarla belirlenerek duyuruluyor. Bugünkü (6 Haziran 2021 Pazar) MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon dolduranlar, kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek MPİ 6 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Milli Piyango Online aracılığıyla 6 Haziran Şans Topu sonuçları ve kazandıran numarlarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları...