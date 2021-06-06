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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 6 Haziran Şans Topu sonuçları - kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 7.6.2021 02:04 Son Güncelleme: 7.6.2021 02:04

sonuçları belli oldu! ile sonuçları - kazandıran numaralarla sorgulama

Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 6 Haziran Şans Topu sonuçları - kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama

sonuçları” her hafta (MPİ) ve ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri aracılığıyla - Youtube ortak canlı yayınıyla şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde 24 Milyon TL’yi aşan tutarını kazanmak umuduyla Milli Piyango Online aracılığıyla ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduranlar şanslı numaraları merak ederek açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile sonuçları ve sorgulama ekranı.

(MPİ) ile ortaklığında her haftanın 3 günü yapılan - Youtube canlı yayınında sonuçları şanslı numaralarla belirlenerek duyuruluyor. Bugünkü (6 Haziran 2021 Pazar) MP TV canlı çekilişi için üzerinden dijital formatta kupon dolduranlar, kazandıran numaraları öğrenmek ve sorgusu yapmak isteyerek açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (6 HAZİRAN)

Milli Piyango Online aracılığıyla sonuçları ve kazandıran numarlarla sorgulama motoru detayları...


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 6 Haziran Süper Loto sonuçları: 4 – 16 – 29 – 32 – 34 – 46



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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 6 Haziran Şans Topu sonuçları - kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama
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