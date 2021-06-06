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Giriş Tarihi: 6.6.2021 17:38

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Teşkilat Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? Teşkilat sezon finali fragmanı izle!

Teşkilat dizisi bu akşam sezon finali olan 14. Bölümüyle TRT1’de ekranlara gelecek. Teşkilat 14. Bölüm fragmanı, Serdar’ın vurulduğu sahnelerle izleyiciyi şaşkınlığa uğrattı. Çağlar Ertuğrul’un diziden ayrılma kararı aldığı yönündeki iddiaları doğrulayan bu sahne, , sorularını doğurdu. !

Pazar akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, yedi mit elemanının ailelerinden ve kendilerinden vazgeçerek vatan için savaşmalarını konu ediniyor. Ancak son günlerde başrollerden biri olan Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılması iddiaları gündemi meşgul ediyor. Teşkilat 14. Bölüm fragmanı, Serdar'ın yaralandığı sahneyle birlikte bu iddiaların doğru olduğunu düşündürdü. , soruları bu akşam yanıt bulacak. !

ÇAĞLAR ERTUĞRUL DİZİDEN AYRILACAK MI?

Son günlerde Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılma kararı aldığı ve dizinin yapımcılarına bu yönde bir taleple gittiği iddia ediliyordu. Teşkilat sezon finali bölümünde Çağlar Ertuğrul'un hayat verdiği Serdar karakterinin yaralanması, karakterin ölerek diziden çıkacağı düşüncesiyle birlikte bu iddiaları güçlendirdi.

TEŞKİLAT SEZON FİNALİ - 14. BÖLÜM FRAGMANI

Fadi, içinde bulunduğu aracın kaza yapmasını fırsat bilerek kaçmaya kalkışır. Kazadan sonra çıkan çatışma esnasında araçta sıkışıp kalan Pınar tehlikededir. Serdar, takip ettiği teröristin içinde bulunduğu uçağı kaçırmasının ardından bekledikleri büyük saldırının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit eden Serdar saldırıyı engellemek için çabalar. Karargahtakiler Fadi'nin kaçtığını ve Serdar'ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığını öğrenince harekete geçer.

SERDAR ÖLECEK Mİ?

Uçaktaki bombayı etkisiz hale getirebilmek için zamanla yarışan Serdar, saldırganların uçakta istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine köşeye sıkışır. Ceren ise saldırı planının bir parçası olarak Serdar'ın karşısına çıkar. Hayatını riske atarak saldırıyı önlemeye çalışan Serdar ciddi şekilde yaralanır. Sezon finali fragmanı, Serdar'ın ambulansta bilincini kaybettiği sahneyle son bulur.

Teşkilat 14. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayınlandı | Video

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Teşkilat Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? Teşkilat sezon finali fragmanı izle!
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