Teşkilat Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? Teşkilat sezon finali fragmanı izle!

Pazar akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi, yedi mit elemanının ailelerinden ve kendilerinden vazgeçerek vatan için savaşmalarını konu ediniyor. Ancak son günlerde başrollerden biri olan Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılması iddiaları gündemi meşgul ediyor. Teşkilat 14. Bölüm fragmanı, Serdar'ın yaralandığı sahneyle birlikte bu iddiaların doğru olduğunu düşündürdü. Teşkilat Serdar ölecek mi, Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu soruları bu akşam yanıt bulacak. Teşkilat sezon finali fragmanı izle!

ÇAĞLAR ERTUĞRUL DİZİDEN AYRILACAK MI?

Son günlerde Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılma kararı aldığı ve dizinin yapımcılarına bu yönde bir taleple gittiği iddia ediliyordu. Teşkilat sezon finali bölümünde Çağlar Ertuğrul'un hayat verdiği Serdar karakterinin yaralanması, karakterin ölerek diziden çıkacağı düşüncesiyle birlikte bu iddiaları güçlendirdi.