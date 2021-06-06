Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasıydı! Miras kavgasının ardından hırsızların uğrak yeri oldu

Türkiye'nin ilk yerli traktör üreticisi Uzel Makina aile içinde patlak veren kavga sonucu iflasa sürüklenmişti. Baba Ahmet Uzel'in 1998'de vefat etmesinin ardından sarsılan 148 yıllık şirket şimdilerde hırsızların uğrak yeri haline geldi. Tarihi 1800'lü yıllara dayanan ve 15 sene öncesine kadar 600 milyon liradan fazla ciro yapan şirket, aile içinde yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı batmış bu nedenle mahkeme şirketlerin iflasına karar vermişti.

MÜHÜRLÜ FABRİKA HIRSIZLARIN MESKENİ HALİNE GELDİ

Uzel Makine A.Ş.'ye bağlı İstanbul'un Fatih ilçesinde iflas müdürlüğü tarafından mühürlenmiş olan fabrika binası horsızlar tarafından adeta mesken haline geldi. Sık sık hırsızlık ihbarı alan emniyet güçleri mühürlü fabrika binasına yaptıkları kontrol sırasında iki kişinin yanlarında getirdikleri çek çek diye tabir edilen araçla makine parçalarını çalmaya çalıştıklarını tespit etti.

ŞİRKET YETKİLİLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan Halil İbrahim Ş, Serhat S, ve Ramazan A, ifadeleri alınak üzere karakola götürüldüler. Karakolda ifade veren şüpheliler fabrikanın içerisinde yakalandıklarını birlikte bir sğre takıldıklarını ancak herhangi bir hırsızlık eyleminde bulunmadıklarını iddia ettiler. Hırsızlık olayının ardından bilgi verilen Uzel Holding ve Uzel Makina A.Ş.'ye vekalet eden Zafer Bal ve Buket Atılgan şüphelilerden şikayetçi olduklarını ifade ettiler.

10 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, şüphelilerin fabrika içerisinde yakalanması ve yanlarında el arabası bulundurmalarının hırsızlık için olduğunu ifade etti. 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapisleri istenen 3 şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.