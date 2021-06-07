1 haftada 69 operasyon, 18 tutuklama

Kocaeli Valiliği tarafından, Kocaeli İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 1 haftada gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalara ait rakamlar açıklandı. Yapılan açıklamada 31 Mayıs ile 06 Haziran 2021 tarihleri arasında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 69 çalışma ve operasyon gerçekleştirildiği ve bu çalışmalarda 116 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

18 TUTUKLAMA

Emniyetin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan, 96'sının sorgusu ve işlemleri sonrasında serbest kaldığı, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2 kişinin adli kontrol ile serbest kaldığı, 18'inin ise tutuklandığı öğrenildi. Yapılan operasyon ve çalışmalarda ise 223 gram Esrar, 2 kilo 800 gram Bonzai, 242 gram Metamfetamin, 9 Ecstasy, 112 sentetik ecza ile birlikte 2 tabanca, 1 tüfek, 27 fişek, 1 hassas teraziyle, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 410 TL ele geçirildi.