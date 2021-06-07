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Giriş Tarihi: 7.6.2021 11:00

10 bin adet hint keneviri ele geçirildi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
10 bin adet hint keneviri ele geçirildi

’ın Arsuz ilçesinde 10 bin adet dişi hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı Hacıahmetli mahallesinde ikamet eden E.K., A.K., M.H., Y.H, U.M. ve K.A. isimli şahısların Bağlar mevkiinde yasadışı kenevir bitkisi bulundurduğu bilgisini aldı.

Konuyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi ile birlikte söz konusu mevkiide yapılan arama sonucunda boyları 50 cm. ile 350 cm. arasında değişen 10 bin kök kenevir bitkisi ile şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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10 bin adet hint keneviri ele geçirildi
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