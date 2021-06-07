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Haberler Yaşam Haberleri 1.7 milyon kaçak sigara ele geçirildi
Giriş Tarihi: 7.6.2021 09:55

1.7 milyon kaçak sigara ele geçirildi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
1.7 milyon kaçak sigara ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Çiğli ilçelerinde depo ve iş yerlerine düzenlediği operasyonda 1 milyon 776 bin 700 bandrolsüz sigara ile çok sayıda tütün malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Çiğli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova'nın Mevlana Mahallesi ile Çiğli'nin Maltepe Mahallesi'nde kaçak makaron bulundurulduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan takibin ardından depo ve iş yeri olarak kullanılan adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1 milyon 776 bin 700 bandrolsüz sigara, 975 bin boş bandrolsüz makaron, 802 kilogram bandrolsüz tütün, 256 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 905 bin bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 7 bin 520 TAPDK bandrolü, sigara sarma makinesi ile bandrol sökme ve takma makinesi ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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1.7 milyon kaçak sigara ele geçirildi
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