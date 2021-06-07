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Giriş Tarihi: 7.6.2021

2.5 ay sonra ağlatan kavuşma

2.5 ay sonra ağlatan kavuşma

9 aylık hamileyken Kovid’e yakalanan İsminaz’ın bebeği sezaryenle alındı. 2.5 ay yaşam mücadelesi verdiği süreçte bebeği Kumsal’a annesi baktı. Anne, kız ve torunun kavuşması herkesi ağlattı

'de (30), üçüncü çocuğuna hamileydi. 37 haftalık hamileyken Kovid'e yakalandı. 19 Mart'ta bebeği sezaryenle alındı ve onu koklayamadan özel bir hastanede yoğun bakıma yatırıldı. Durumu ağırlaşınca Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi, entübe edildi. Ailesine, "Kaybedebiliriz" dendi. Son bir umut, yaşam destek cihazı ECMO ile tedavisi için Nisan ayında ambulansla 'a, getirildi. Ailesinden 170 km uzakta, yoğun bakımında 40 gün süren mücadelesinden zaferle çıkan savaşçı anne, bebeği Kumsal ile ilk kez 2.5 ay sonra tanıştı. Annesi , 70 gün boyunca, bir yandan kızının yolunu gözledi, bir yandan torunu Kumsal'ı büyüttü. Genç kadının İstanbul'dan taburcu olup Çerkezköy'deki ailesine kavuştuğu; gözyaşları içinde onun kendi yavrusunu, annesinin de onu kokladığı anlar herkesi ağlatttı. Anne İsminaz Kılıçarslan "Kovid olduğumu bilmiyordum. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Hemşirelere sorarak kendimi tanıdım. Saçlarımı kesmişler. ECMO cihazına bağlı olduğum için mikrop kapar diye. Bebeğim üç aydan gün aldı. Onun kokusunu bile hiç içime çekemedim. Öldüm ve yeniden doğdum sanki" dedi. Kızının hastanedeyken aylarca gözyaşı hiç dinmeyen anne Fatma Kaynak ise "Bu körpeye gözyaşlarıyla baktım. Doktorlar 'Teyze hazırlıklı olun' deyince dünya başıma yıkılmıştı. Allah'ıma bin şükür olsun ki yavrum yuvaya döndü" diye konuştu. DHA

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2.5 ay sonra ağlatan kavuşma
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