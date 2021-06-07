2.5 ay sonra ağlatan kavuşma

Tekirdağ Çerkezköy
'de İsminaz Kılıçarslan
(30), üçüncü çocuğuna hamileydi. 37 haftalık hamileyken Kovid'e yakalandı. 19 Mart'ta bebeği sezaryenle alındı ve onu koklayamadan özel bir hastanede yoğun bakıma yatırıldı. Durumu ağırlaşınca Tekirdağ'daki Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi, entübe edildi. Ailesine, "Kaybedebiliriz" dendi. Son bir umut, yaşam destek cihazı ECMO ile tedavisi için Nisan ayında ambulansla İstanbul
'a, getirildi. Ailesinden 170 km uzakta, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
yoğun bakımında 40 gün süren mücadelesinden zaferle çıkan savaşçı anne, bebeği Kumsal ile ilk kez 2.5 ay sonra tanıştı. Annesi Fatma Kaynak
, 70 gün boyunca, bir yandan kızının yolunu gözledi, bir yandan torunu Kumsal'ı büyüttü. Genç kadının İstanbul'dan taburcu olup Çerkezköy'deki ailesine kavuştuğu; gözyaşları içinde onun kendi yavrusunu, annesinin de onu kokladığı anlar herkesi ağlatttı. Anne İsminaz Kılıçarslan "Kovid olduğumu bilmiyordum. Hiçbir şey hatırlamıyordum. Hemşirelere sorarak kendimi tanıdım. Saçlarımı kesmişler. ECMO cihazına bağlı olduğum için mikrop kapar diye. Bebeğim üç aydan gün aldı. Onun kokusunu bile hiç içime çekemedim. Öldüm ve yeniden doğdum sanki" dedi. Kızının hastanedeyken aylarca gözyaşı hiç dinmeyen anne Fatma Kaynak ise "Bu körpeye gözyaşlarıyla baktım. Doktorlar 'Teyze hazırlıklı olun' deyince dünya başıma yıkılmıştı. Allah'ıma bin şükür olsun ki yavrum yuvaya döndü" diye konuştu. DHA