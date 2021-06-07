3. kattan atlayıp kaçmaya çalıştı

Antalya'nın Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 15 ayrı suç kaydı, 6 suçtan aranması olan ve 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.S'nin Alanya'da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri O.S'nin saklandığı Cikcilli Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi.

O.S. ikametinin üçüncü katından atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. O.S'nin yapılan GBT kontrolünde 2 ayrı birden fazla kişi ile gece vakti silahla yağma, 3 ayrı bilişim sistemleri banka veya kredi kartlarının araç kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranması olduğu da tespit edildi. Alanya Adliyesi'ne sevk edilen O.S. tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.