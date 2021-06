4 yıl önce ‘Demans’ tanısı konuldu, halen şehirlerarası yolcu otobüsü kullanıyor

Ünal C., babasının alzheimer rahatsızlığının bulunduğu, durumunun iyice kötüye gittiğini, yıllardır sebepsiz yere borçlandığını ve niye borçlandığını bilmediğini, bu durumun ailesini maddi ve manevi olarak sıkıntılara soktuğunu, babasının kısıtlanarak kendisinin vasi tayin edilmesi isteği ile dava açtı. Konya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Mustafa C. hakkında sağlık raporu alınması istendi. Konya Numune Hastanesinden 5 Nisan 2017 günü verilen sağlık kurulu raporunda Mustafa C.'nin 'Demans' tanısı konulduğu ve vasi tayini edilmesi gerektiği belirtildi.



HALEN DAHA ŞEHİRLERARASI YOLCU OTOBÜSÜ KULLANIYOR



Görülen duruşmada hazır bulunan Ünal C., babasının yanında kaldığını, kardeşi ile birlikte kendisine baktığını, babasının birçok kez dolandırıldığını ve bu nedenle malvarlıklarının üzerinde haciz olduğunu, babasının kısıtlanmasını gerektiğini söyledi. Mahkeme TMK'nın 405. Maddesi (Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır) gereğince kısıtlanmasına karar vererek, hakkında vasi tayin etti.



Hakkında rapor bulunan Mustafa C., buna rağmen şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmada şoförlük yaparak yüzlerce yolcunun hayatını tehlikeye atıyor. Mustafa C.'nin yolcu otobüsü kullandığı anları ise sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.