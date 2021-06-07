750 yıllık Selçuklu Köprüsü eski ihtişamına kavuşuyor

Tokat'ı Orta Anadolu'ya bağlayan bir kavşak konumundaki 151 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki kesme taştan yapılan ve ismini su kenarındaki yeşillik ve ağaçlık alanlara verilen sıfattan alan Hıdırlık Köprüsü'nde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında köprünün zeminindeki asfalt malzeme kaldırılarak 750 yıllık taşlar ortaya çıkartılmıştı. Devam eden restorasyon çalışmalarında güçlendirme çalışması ve taşların temizlenmesi işlemi de tamamlandı. Şuanda köprüden zamanla eksilen yaklaşık yüzde 30'luk kısmını kapsayan bazı taşların yerine Anıtlar Kurulu'nun belirlediği muadil taşlar döşenerek yaklaşık 3 ay sonra tarihi Taş Köprü, ışıklandırma da yapılarak yepyeni görünümüyle hizmete açılacak.

2020 yılı Haziran ayı sonunda Tokat'a gelerek başta Yeni Havaalanı projesi olmak üzere ulaşım ağıyla ilgili bir dizi inceleme yapan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarihi Hıdırlık Köprüsü de incelemiş ve "Selçuklu döneminin Tokat'taki ihtişamlı eserlerinden 770 yıllık Hıdırlık Köprüsü'nden yatırımlarımızla büyüyen Tokat'ı seyrettik. Medeniyetimizin hafızası konumundaki tarihi köprü, adeta Tokat için istikametimizi çiziyor. Çalışmaya ve büyümeye devam" diyerek köprünün restore edilmesi için talimatı vermişti.

ANITLAR KURULU'NDAN İZİN BEKLENİYORDU, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

750 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsünde devam eden restorasyon çalışmalarında gelinen aşamayı gazetemize anlatan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Sona yaklaştık. Tahminime göre 3 aylık bir süre içerisinde hizmete açılmış olacak. Geçen yılın Haziran ayları gibi başlayan sürecimiz inşallah bu yılın en kötü Eylül ayı gibi bitmiş olacak. Böylece 14-15 ay sürede köprümüz restore edilmiş olacak. Köprümüz çok özel bir köprü. 750 yıllık Selçuklu yapısı olan bir köprü. Tabiî ki birkaç ay bir duraksama olmuştu köprümüzde Onun sebebi de şuydu; Anıtlar Kurulu'muzdan bazı yapılacak çalışmalarla ilgili izinler bekleniyordu. Hemen hemen 20 gün önce yeniden hızlı bir şekilde başladık. Şuanda güçlendirme ve taşları temizleme çalışmaları da bitti. Köprünün üst kısmındaki duvarlardan bazı eksik yerler var. O eksik yerlerle alakalı ona muadil taşlar da bulundu ve onlarda şuan döşeniyor. Diğer taraftan köprünün üzerinde 75 santim daha sonradan yapılmış beton vardı, asfalt vardı. O 75 santimin tamamı söküldü. Ve o güzelim taşlar ortaya çıktı. 750 yıl önce yapılan taşlar ortaya çıktı. Köprünün tamamının yüzde 70'inde bu taşlar muhafaza edilmiş. Ama yüzde 30'luk kısmı şuanda yok. Bir şekilde kaybolmuş. İnşallah o yüzde 30'luk kısmı da o taşlar da Anıtlar Kurulu'na götürüldü ve o taşlar belirlendi hangi tip taşlar konulacağı. Onlar da tamamlanacak ve akabinde de bütün o eski taşlar ve yeni koyulacak taşların hepsi düzgün bir şekilde oraya döşenecek. Ve böylece bütün işlemler bitmiş olacak" diye konuştu.

Köprüye ışıklandırma da yapılacağını belirten Eroğlu, "Kanal Tokat'ımızın bir incisi gibi hizmet edecek. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Bizler de burada onlara her türlü yardımcı olduk olmaya da devam ediyoruz" dedi.

RESİMALTI 1-2: 2020 yılı Haziran ayında Tokat'a gelen Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Dr. Ozar Balcı, Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte tarihi Hıdırlık Köprüsünü incelemişti.