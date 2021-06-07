Adana'da inanılmaz olay! Eşiyle tartışan kadın balkondan böyle atladı!

Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Elazığ'da yaşayan Hülya -Mahmut S. çifti, Adana'da bulunan akrabalarını ziyarete geldi. Burada çift bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.