Adana'da inanılmaz olay! Eşiyle tartışan kadın balkondan böyle atladı!

Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Elazığ'da yaşayan Hülya -Mahmut S. çifti, Adana'da bulunan akrabalarını ziyarete geldi. Burada çift bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hülya S. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hülya S.'nin polise kendisini kimsenin aşağıya atmadığını söyledi.
Bu arada polis olaydan sonra Mahmut S.'yi karakola götürerek ifadesine başvurdu. Hastanedeki tedavisinin ardından Hülya S. taburcu oldu.
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Genç kadın eşinden şikayetçi olmazken, Mahmut S. de ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.