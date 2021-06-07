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Giriş Tarihi: 7.6.2021 11:48 Son Güncelleme: 7.6.2021 11:56

'da inanılmaz olay! Eşiyle tartışan kadın balkondan böyle atladı!

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana'da inanılmaz olay! Eşiyle tartışan kadın balkondan böyle atladı!

’da eşiyle tartışan Hülya S., sinir krizi geçirmesi sonucu kendini birinci kattan attı. Kadının kendini atma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

'nın Merkez Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Elazığ'da yaşayan Hülya -Mahmut S. çifti, Adana'da bulunan akrabalarını ziyarete geldi. Burada çift bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hülya S. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hülya S.'nin polise kendisini kimsenin aşağıya atmadığını söyledi.

Bu arada polis olaydan sonra Mahmut S.'yi karakola götürerek ifadesine başvurdu. Hastanedeki tedavisinin ardından Hülya S. taburcu oldu.

Eşiyle tartışan kadının 1. kattan atladığı anlar kamerada | Video

Genç kadın eşinden şikayetçi olmazken, Mahmut S. de ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

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Adana'da inanılmaz olay! Eşiyle tartışan kadın balkondan böyle atladı!
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