Ağda parası için 5 kişiyi dakikalarca dövdüler

Gaziantep'te düğün için saçını yaptıran geline yapılan özel işlem ücretine itiraz eden damadın babası ve yakınları işyeri sahibi ve 4 kadın çalışını dakikalarca dövdü. Hastanede darp raporu alan kuaför Melisa Güner ve 4 kadın çalışan şikâyetçi oldu.

Şahinbey ilçesinin Bülbülzade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Melisa Güner'in işlettiği kuaföre gelen gelin M.G.'nin saç ve makyajı yapıldı. İddiaya göre, kına gecesi ve düğün için paket fiyatında anlaşan taraflar gelinin talebi üzerine yapılan özel hizmet (ağda) ücretini isteyince damat ödemeyi sağdıcın, sağdıç da damadın babasının yapacağını söyledi. 100 lira tutan ücreti ödemek istemeyen kayınbaba yapılan işlemin kendisine anlatılmasını istedi. Kuaförün "işlemin kadına özel olduğunu" belirtmesi üzerine kayınbaba ile kuaför çalışanları arasında tartışma çıktı. Kayınbabanın çalışanları taciz ettiğini ileri süren kuaför alacağından vazgeçtiğini söylemesine rağmen dışarıda bekleyen 2 araba dolusu kişi içeri girerek çalışanları dakikalarca darp etti.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kuaför Güner ve 4 kadın çalışanı hastaneye giderek darp raporu oldu. Polisin gözaltına aldığı 4 kişi, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakılırken kuaför Melisa Güner şikâyetçi olacaklarını, konunun kadına yönelik şiddet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Damat ile akrabalarının kuaför Melisa Güner ve çalışanlarına saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansırken, kuaför Güner, "Gelini hazırladıktan sonra damadın babası içeri girerek bize üslupsuz bir şekilde yaptığımız bakımı sordu. Biz de bunlara cevap vermemizin uygun olmayacağını belirttik. 'İsterseniz oğlunuzla bu konuyu konuşabilir ve neler yapıldığını sorabilirsiniz' dedik. Hakaret etmeye başlayınca dışarı çıkmasını istedik. Sonra gidip dışarıda 2 arabada bekleyen akrabalarını alarak geldi. Bize silah gösterdiler, dışarıda duran kuzenime silahın kabzasıyla vurmuşlar. İçerideki bir kadın müşteriyi de çalışan sanıp darp etmişler. Çekmecede duran o günün tüm hasılatını da almışlar.

Araya giren herkesi bizden zannedip şiddete durmaksızın devam ettiler. Çevredeki halk aralamaktan korktu ve sadece izlemekle kaldı. Sadece bir esnaf yardım etmeye çalıştı. Kadınlara savunmasız bir şekilde saldırılması erkekler tarafından darp edilmesi, yaralanması insanlığa sığar mı? Ben bir emekçiyim, ekmeğimin peşindeyim. Bu insanlar gereken cezayı almadıkları takdirde benim yüzümün, vücudumun bu halini gören eşim, kardeşim, abim nasıl dursun? Kendim için, kadın çalışanlarım için, şiddet gören tüm kadınlar için adalet yerini bulsun. Bunları bize yapan kişiler serbest kalmasın" diye konuştu.