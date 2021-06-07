Anahtardaki adres 37 kiloluk esrarı yakalattı!

Başkentte uygulama yaptıkları sırada şüphelendikleri kişiler üzerinde arama yapan polis ekipleri, üst aramasında çıkan anahtarın üzerinde yazılı adrese baskın yaparak 37 kilogram esrar ele geçirdi.





ÜST ARAMASINDA 500 GRAM ESRAR BULUNDU



Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Ankara'nın Altındağ ilçesinde devriye görevi yaptıkları sırada Malazgirt Caddesi üzerinde yürüyen Mustafa A., Rıfat A. ve Arif D'den şüphelenerek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve üst araması yaptı. Şüphelilere yapılan üst araması sırasında Rıfat A'nın elinde bulunan poşet içerisinden 500 gram esrar, Arif D'nin üzerinde ise 14 gram esrar bulundu. Arama sonrasında ekiplerin yaptığı sorguda şüpheliler, uyuşturucuyu Arif D'den almak için geldiklerini itiraf etti.





ÜST ARAMASINDAKİ ANAHTARDA YAZAN ADRESTE 37 KG ESRAR



Şüphelilerin itiraf etmesi sonrasında Arif D'nin üst aramasını yapan polis ekipleri, şüphelinin üzerinde adresi yazılı bir ev anahtarı ele geçirdi. Anahtarın üzerinde yazan adresten şüphelenen ekipler, harekete geçerek söz konusu adrese baskın yaptı. Ekipler tarafından baskın yapılan evde, 36 kilo 500 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.





Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa A., Rıfat A., ve Arif D'nin geçmişe dönük çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilirken, şüpheliler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



