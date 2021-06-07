Anamur’da Caretta yuvaları koruma çemberine alındı

Mersin'in Anamur ilçesinde Koruma altına almasına rağmen, bilinçsiz ve duyarsız vatandaşların yuvalara zarar vermesi ve yuvaların etrafına çöp bırakması üzerine caretta caretta yuvalarını korumaya yönelik çalışmalar başlatıldı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç,Tespit edilen caretta caretta yuvalarının birçoğunun üzerinde araç izlerinin olduğu belirterek, araçlarla sahillere girmemelerini isteyerek şunları söyledi.

"Bu kaplumbağalar sahillerimizin misafiri.Tüm ilçe genelinde olduğu gibi sahillerimizin temizliğine de dikkat etmek durumundayız. Ekiplerimizin temizlediği yerleri korumak,geldikleri gibi temiz bırakmak vatandaşlık görevimiz.Maalesef sahilimizde araç izleri ve vatandaşların atıklarını görüyoruz. Özellikle Carettaların yuvalama döneminde araçlarla sahillere girmemelerini ve çevrelerine karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.