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Giriş Tarihi: 7.6.2021 11:23

’da Caretta yuvaları koruma çemberine alındı

KAMİL CÖMERTLER
Anamur’da Caretta yuvaları koruma çemberine alındı

Belediyesi, nesli tükenmek üzere olan Caretta Caretta kaplumbağalarının Anamur sahilindeki üreme alanlarına uyarı tabelaları ve yuvalara koruma kafesleri yerleştirdi.

'in ilçesinde Koruma altına almasına rağmen, bilinçsiz ve duyarsız vatandaşların yuvalara zarar vermesi ve yuvaların etrafına çöp bırakması üzerine caretta caretta yuvalarını korumaya yönelik çalışmalar başlatıldı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç,Tespit edilen caretta caretta yuvalarının birçoğunun üzerinde araç izlerinin olduğu belirterek, araçlarla sahillere girmemelerini isteyerek şunları söyledi.

"Bu kaplumbağalar sahillerimizin misafiri.Tüm ilçe genelinde olduğu gibi sahillerimizin temizliğine de dikkat etmek durumundayız. Ekiplerimizin temizlediği yerleri korumak,geldikleri gibi temiz bırakmak vatandaşlık görevimiz.Maalesef sahilimizde araç izleri ve vatandaşların atıklarını görüyoruz. Özellikle Carettaların yuvalama döneminde araçlarla sahillere girmemelerini ve çevrelerine karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

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Anamur’da Caretta yuvaları koruma çemberine alındı
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